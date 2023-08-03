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15:08, 3 августа 2023Путешествия

Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

Туристы в Анапе поймали опасную для человека ядовитую рыбу скорпену

Пойманная туристами в Анапе опасная для человека ядовитая рыба скорпена, или черноморский морской еж, попала на видео. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах видно, как туристы держат рыбу с помощью плоскогубцев, так как прикасаться руками к морскому существу нельзя. «Царская уха варится из скорпены. Мы чистили очень аккуратно ножницами все вот эти плавнички, очищали их. Действительно вкусное белое мясо, есть косточки, правда», — отметила россиянка из группы рыболовов.

В подписи к видео отмечается, что скорпена обитает в Черном море и считается одной из самых опасных рыб для человека. Ядовитые колючки на ее спине и плавниках могут вызвать сильную боль, отек, головокружение, тошноту и рвоту, а иногда прикосновение к черноморскому морскому ежу может привести и к летальному исходу.

Однако не все подписчики оценили улов туристов. «Вот нечего кушать больше, как эту рыбу. Выпустите ее и пусть плывет с Богом», «Самая опасная рыба — это человек с плоскогубцами», «Бедный ершик», — написали они.

Другие же отметили, что скорпена не представляет большой угрозы для человека. «Не опасней, чем ожог крапивы», «2000 раз в детстве наступала в водорослях», «Самая опасная рыба в Черном море — это морской дракон. А ерш — это детская шалость в сравнении с ним», — добавили пользователи сети.

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    Алина Черненко
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