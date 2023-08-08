На Украине анонсировали встречу с иностранными послами

Глава офиса президента Украины Ермак анонсировал встречу с иностранными послами

Украинские власти планируют провести встречу с иностранными послами для обсуждения «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского после прошедших в саудовском городе Джидда консультаций. Переговоры анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Андрей Ермак отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий. Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов "формулы мира"», — говорится в заявлении.

Кроме того, параллельно будет проходить подготовка повестки дня учредительного «Глобального саммита мира», добавил Ермак. Также, как он утверждает, мирная инициатива Зеленского основывается на принципах Устава ООН, которые определили участники встречи в Джидде.

Ранее Ермак заявлял, что на саммите в саудовском городе многие не захотели согласовать все пункты «формулы мира» в качестве плана по урегулированию конфликта, который продвигает украинский лидер. По его словам, спорным оказался пункт о необходимости наказания российского военно-политического руководства.