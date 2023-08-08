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16:05, 8 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о неспособности ВСУ дойти до линий обороны России

WSJ: ВСУ во время контрнаступления не дошли до основной линии обороны России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось дойти до основных линий обороны России во время контрнаступления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина все еще не достигла самой серьезной российской обороны, серий окопов, противотанковых ловушек и других препятствий», — говорится в материале. Военные эксперты заявили изданию, что ВСУ, вероятно, понадобятся танки Leopard 2 и другая западная бронетехника для продвижения через эти линии.

При этом украинская армия сменила тактику с целью сохранения такого вооружения, которое она теряла в больших количествах на минных полях в начале июня. Отмечается, что теперь пехота с резервами из других подразделений ВСУ ведет наступление через заминированные территории.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что тактика США, предложенная ВСУ, оказалась неактуальной в зоне спецоперации. Украина переходит к формату военных действий времен Второй мировой войны. По его словам, пробиваются проходы в минных полях, совершаются обходные маневры и накапливаются силы. Однако для этого требуется огневое сопровождение, чего у ВСУ нет, добавил он.

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    Кристина Есикова
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