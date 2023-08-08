Российский полковник заявил о переходе ВСУ к тактике времен Второй мировой

Полковник Матвийчук заявил о переходе ВСУ к тактике времен Второй мировой

Военная тактика, предложенная Вооруженным силам Украины (ВСУ) США, оказалась неактуальной в зоне специальной военной операции (СВО). Сейчас страна переходит к формату военных действий времен Второй мировой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«США всегда обучали Украину, исходя из личного опыта операций в Афганистане, Ираке, Сирии. Все рассчитано на то, что есть воздушное прикрытие, артиллерийская подготовка. А пехота идет уже после подавления противника. Сегодня проблема в том, что у Украины нет ни первого, ни второго. Нет превосходства с воздуха, они идут на подготовленные оборонительные позиции, используя тактику, навязанную США», — объяснил полковник.

Ввиду больших потерь, связанных во многом с тем, что американская тактика оказалась неподходящей для текущего конфликта, ВСУ, по словам Матвийчука, пытаются применить тактику Советского Союза времен второго периода Второй мировой войны.

«Пробиваются проходы в минных полях, совершаются передовыми отрядами обходные маневры, накапливаются силы и наносятся удары. Но это тоже требует мощного огневого сопровождения, чего у Украины нет», — заключил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинские военные, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики и вернулись к прежней из-за неудач при контрнаступлении. Выяснилось, что подготовленные Западом украинские военные застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции.