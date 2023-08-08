Пять человек пострадали при обстреле ВСУ одного из районов Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ Киевского района пострадали пять человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Киевского района Донецка пострадали пять человек. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram.

«Украинские каратели, совершив варварский обстрел Киевского района, ранили по улице Р. Люксембург мальчика 2012 года рождения. Там же получили ранения женщина 1968 года рождения и мужчины 1955 и 1969 годов рождения», — написал Кулемзин.

Кроме того, мэр сообщил, что ранение получила женщина 1970 года рождения возле конечной остановки троллейбуса № 17.

Ранее, 6 августа, украинская армия обстреляла Донецк и населенный пункт Зайцево. Отмечается, что за 10 минут ВСУ выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.