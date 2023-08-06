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23:57, 6 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

СЦКК: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку и Зайцево 21 снаряд

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и населенный пункт Зайцево. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска за 10 минут выпустили 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с украинскими военными. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, средствами ПВО были сбиты три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека».

22 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам. Всего зафиксированы прилеты 21 снаряда.

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    Марина Совина
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