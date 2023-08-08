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16:54, 8 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о переоборудовании дорог на Украине во взлетно-посадочные полосы

Bild: ВСУ переоборудовали часть дорог на Украине во взлетно-посадочные полосы

Фото: Mykola Lazarenko / Ukrainian Presidential Press Service / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудовали часть автомобильных дорог в стране во взлетно-посадочные полосы, а также восстановили аэродромы времен Советского Союза. Об этом сообщает издание Bild.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил секретную авиабазу, с которой украинские Военно-воздушные силы (ВВС) запускают дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Для этого они используют около 10 модернизированных тактических бомбардировщика Су-24.

По данным Bild, российские войска пытаются уничтожить эти авиабазы, а поэтому каждые 24 часа ВВС Украины перемещают самолеты с ракетами с базы на базу. Для этого в некоторых местах автомобильные дороги были превращены во взлетно-посадочные полосы.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Германию передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, западные ракеты показывают свою эффективность в ударах по мостам и переправам, а также по оружейным складам.

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    Алевтина Запольская
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