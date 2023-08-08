Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:55, 8 августа 2023Забота о себе

Врач предупредил об угрожающем жизни способе пить воду

Врач Вортсман: если слишком быстро выпить много воды, возможен отек мозга

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Употребление слишком большого объема воды за слишком короткий промежуток времени грозит отеком мозга, предупредил врач скорой помощи Юджин Вортсман. Об угрожающем жизни способе пить воду он рассказал в беседе с People.

Водное отравление, или гипергидрия, объяснил он, возможно, когда в организм поступает больше воды, чем он может переработать — то есть больше литра за час. Если выпить много воды слишком быстро, продолжил он, организм перестает функционировать нормально — в нем нарушается баланс электролитов. «То, как работают в теле соль, калий и кальций, влияет на работу нервов, мышц, мозга. Если уровень соли резко понизить, гипонатриемия приводит к дисфункции всего этого», — сказал он.

При худшем варианте развития событий, продолжил Вортсман, тело выбрасывает излишки воды в ткани мозга. «Начинается отек мозга, водянка. Мозг распухает, а в черепе маловато места для распухания, и все может быстро закончиться очень плохо», — сказал он.

Материалы по теме:
Россию накрыла аномальная жара. Как легче ее перенести, что лучше есть и сколько нужно пить воды?
Россию накрыла аномальная жара.Как легче ее перенести, что лучше есть и сколько нужно пить воды?
Сегодня
Простые рецепты прохладительных напитков. Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
Простые рецепты прохладительных напитков.Лимонады, смузи и коктейли, которые освежат в жаркую погоду
19 мая 2023
Рецепты вкусного травяного чая. Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
Рецепты вкусного травяного чая.Как заваривать полезный травяной напиток в домашних условиях?
8 июня 2023

Ранними симптомами водного отравления, уточнил Вортсман, являются тошнота, рвота, судороги, слабость, затуманенность сознания, в глазах человека может двоиться. Воду врач посоветовал пить понемногу в течение дня — 2,5 литра женщинам и 3,5 литра мужчинам.

Ранее врач-диетолог Наталия Круглова рассказала, как правильно питаться в период жаркой погоды, чтобы избежать ухудшения самочувствия. В первую очередь Круглова призвала уменьшить количество кофе и других содержащих кофеин напитков до одной-двух чашек в день, так как большее количество может спровоцировать сильное обезвоживание.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в Харьковской области

    Сериал «Плейлист волонтера» обсудили в подкасте «Художественный смысл»

    Назван использованный в Нигере козырь США

    В Британии решили продать дом любовницы короля

    Минобороны заявило об отражении трех атак ВСУ на одном направлении

    Врач предупредил об угрожающем жизни способе пить воду

    Костомаров показал видео беговой тренировки на протезах

    Попавшая в ДТП Лада Дэнс захотела получить от перевозчика 12 миллионов рублей

    Минобороны заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Хортица»

    Замкомандующему войсками ЮВО запросили девять лет по делу о мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости