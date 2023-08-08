Врач предупредил об угрожающем жизни способе пить воду

Врач Вортсман: если слишком быстро выпить много воды, возможен отек мозга

Употребление слишком большого объема воды за слишком короткий промежуток времени грозит отеком мозга, предупредил врач скорой помощи Юджин Вортсман. Об угрожающем жизни способе пить воду он рассказал в беседе с People.

Водное отравление, или гипергидрия, объяснил он, возможно, когда в организм поступает больше воды, чем он может переработать — то есть больше литра за час. Если выпить много воды слишком быстро, продолжил он, организм перестает функционировать нормально — в нем нарушается баланс электролитов. «То, как работают в теле соль, калий и кальций, влияет на работу нервов, мышц, мозга. Если уровень соли резко понизить, гипонатриемия приводит к дисфункции всего этого», — сказал он.

При худшем варианте развития событий, продолжил Вортсман, тело выбрасывает излишки воды в ткани мозга. «Начинается отек мозга, водянка. Мозг распухает, а в черепе маловато места для распухания, и все может быстро закончиться очень плохо», — сказал он.

Ранними симптомами водного отравления, уточнил Вортсман, являются тошнота, рвота, судороги, слабость, затуманенность сознания, в глазах человека может двоиться. Воду врач посоветовал пить понемногу в течение дня — 2,5 литра женщинам и 3,5 литра мужчинам.

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