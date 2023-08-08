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10:30, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Владельцам iPhone стала доступна новая функция в WhatsApp

В WhatsApp появилась функция редактирования описания отправленных фото и видео

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В приложении WhatsApp для iOS появилась новая функция. С ее помощью владельцы iPhone смогут редактировать текст-описание уже отправленных медиафайлов. Об этом стало известно порталу WABetaInfo.

Благодаря новой функции пользователи мессенджера смогут изменять описание к фотографиям и видео в течение 15 минут после отправки. Отмечается, что она станет полностью доступна для всех владельцев устройств на iOS в течение ближайших недель.

Как отмечают специалисты WABetaInfo, функция, с помощью которой можно было редактировать отправленные сообщения, работала в WhatsApp и раньше. Однако пользователи могли вносить изменения только в текстовые сообщение. Исправлять описания к фотографиям и видео было невозможно.

О том, что в WhatsApp появится возможность редактировать сообщения, сообщалось в конце мая. После появления этой функции пользователи мессенджера могут вносить изменения в текст в течение 15 минут после отправки. В компании отметили, что она позволит исправлять опечатки или добавлять в сообщения дополнительные сведения.

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    Ксения Кривотулова
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