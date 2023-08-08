Украина может лишиться поставок ракет из Британии

Guardian: в Британии бастуют работники завода, производящего ракеты для Украины

Киев может лишиться поставок ракет Storm Shadow из Великобритании в связи с забастовкой на заводе в графстве Айршир, который занимается сборкой данного вида вооружений. Работники предприятия отказываются трудиться из-за неудовлетворительного размера оплаты труда, сообщает The Guardian.

«Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях», — пишет газета.

Отмечается, что в забастовке планируют участвовать примерно 50 работников, в чьи задачи входит сборка и погрузка ракет. Ее организовал профсоюз GMB, по заявлениям которого сотрудники завода ежегодно получают до 18 тысяч фунтов стерлингов меньше, чем квалифицированные работники, которым были вынуждены увеличить оклад, чтобы те не ушли в частные оборонные компании.

Ранее военный аналитик Владислав Шурыгин допустил, что США могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще одну дальнобойную ракету ATACMS для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, если Германия поставит крылатые ракеты Taurus.