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15:19, 8 августа 2023Бывший СССР

Военный аналитик допустил передачу ВСУ дальнобойной ракеты ATACMS от США

Аналитик Шурыгин: США передадут ВСУ ракету ATACMS после поставки немецких Taurus

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Военный аналитик Владислав Шурыгин допустил, что США могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще одну дальнобойную ракету ATACMS для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, если Германия поставит крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщают «Известия».

Шурыгин считает, что такая последовательность зеркально повторит алгоритм передачи Киеву от Вашингтона танков Abrams, это было синхронизировано с поставкой Берлином танков Leopard. Кроме того, как рассказал аналитик, Taurus является очень серьезной и современной ракетой, она мало похожа на снаряд от зенитного комплекса С-200, летящий по предсказуемой траектории.

Немецкий боеприпас способен огибать рельеф местности, его трудно обнаружить, так как он имеет низкий радиолокационный профиль. «Она представляет такую же угрозу, как Storm Shadow или SCALP. Правда, у Taurus дальность много больше — 500 километров», — отметил аналитик.

Ранее депутат бундестага Маркус Фабер заявил, что немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты Taurus в том случае, если Берлин решит поставлять их Киеву. Как он предположил, их запрограммируют так, чтобы снаряды можно было использовать в ограниченной местности.

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    Кристина Есикова
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