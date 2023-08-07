В Германии допустили поставку ВСУ ракет Taurus

Депутат Фабер: ФРГ перепрограммирует ракеты Taurus в случае их поставки Киеву

Немецкие специалисты могут перепрограммировать ракеты Taurus в том случае, если ФРГ решит поставлять их Киеву, заявил изданию Tagesspiegel депутат бундестага Маркус Фабер.

Он допустил, что ракеты в Германии запрограммируют так, чтобы можно было использовать их в ограниченной местности. «Геоданные крылатых ракет "Таурус" можно запрограммировать таким образом, чтобы их можно было использовать только в определенной области», — допустил он.

Как отметил эксперт, на вооружении люфтваффе состоят 600 ракет данного типа, но только 150 из них в рабочем состоянии. Депутат предположил, что остальные 450 можно восстановить для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попросил власти Германии поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus.