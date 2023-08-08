Зеленский рассказал о выгоде России от вступления Украины в НАТО

Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО гарантирует России мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО будет выгодно России, потому что гарантирует ей мир. Слова главы государства приводит агентство УНИАН в Telegram.

«Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», — рассказал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса, в частности прибалтийские, были бы рады размещению украинских военных на их территории после завершения боевых действий для охраны границ.

28 июня Зеленский уже заявлял о преимуществах России от вступления Украины в НАТО. Тогда он объяснил свои слова тем, что Москва «заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах».