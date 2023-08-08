В Госдепе высказались об обещанном Москвой бесплатном зерне

Госдеп: обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно

Обещанного Москвой африканским странам бесплатного зерна недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интверью Radio France Internationale (RFI), текст которого публикует дипломатическое ведомство.

По его словам, предложение российской стороны — капля в море. «Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах», — высказался он.

Блинкен отметил, что в рамках зерновой сделки экспортировалось 20 миллионов тонн зерна. Он добавил, что предложение России касается экспорта 50 тысяч тонн.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении участия страны в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.