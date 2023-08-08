Зомби-офисы в США решили отдать под жилье

NBER: свободные из-за удаленной работы офисы предложили отдать под квартиры

В США предложили отдать под жилье зомби-офисы, которые получили такое название после массового перехода сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает издание Insider.

Так, в Национальном бюро экономических исследований (NBER) выяснили, что более 2000 офисных зданий можно перепрофилировать в многоквартирные дома. Это позволит создать до 400 тысяч квартир. По данным исследования бюро, около 11 процентов офисов в 105 самых густонаселенных домах США подходят для переоборудования. Больше всего для этой цели подходят высотки в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

В бюро выразили уверенность, что использование офисов в качестве жилья решит сразу несколько проблем. Компаниям не нужно будет продлевать договоры аренды, владельцам площадей не придется сталкиваться с высокими процентами ставками, а квартиры можно будет отремонтировать в соответствии с новыми климатическими нормами.

В 2022 году экономисты из Нью-Йорка Арпит Гупт, Вринда Миттал и Стийн ван Нейевербург предрекли, что невостребованные офисы в городе в будущем превратятся в жилье. К такому изменению приведут последствия пандемии коронавируса и переход на удаленную работу.