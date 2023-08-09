В Польше объявили дату парламентских выборов

Президент Польши Дуда: парламентские выборы в стране состоятся 15 октября

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября 2023 года. Дату объявил президент Анджей Дуда, написав пост в X (Twitter).

«Руководствуясь содержанием только что полученного положительного заключения Национальной избирательной комиссии относительно предложенной даты выборов в Сейм и Сенат, я решил назначить эти выборы на 15 октября 2023 года. Будущее Польши — это дело каждого из нас!» — написал политик.

Согласно опросу Politico, 36 процентов поляков готовы проголосовать за правящую партию премьер-министра Матеуша Моравецкого «Право и справедливость» (PiS). 30 процентов граждан планируют поддержать правоцентристскую «Гражданскую коалицию» (КО) Дональда Туска.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что в связи с грядущими парламентскими выборами в Польше, которые пройдут осенью 2023 года, в рамках предвыборной кампании среди поляков будут усиливаться противоречия, касающиеся целесообразности поддержки Украины в конфликте с Россией.

«В Польше многие недовольны правящей партией "Право и справедливость", которая делает акцент на русофобии и на том, что Украина может быть полезна Польше как инструмент этой политики. "Гражданская платформа" проевропейская, и она занимала сдержанную позицию в отношении России, то есть прямо не поддерживала вот эти призывы военного участия Польши в конфликте между Россией и Украиной», — добавил специалист.