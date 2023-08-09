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12:34, 9 августа 2023Мир

Асад отказался встречаться с Эрдоганом на его условиях

Лидер Сирии Асад отказался от встречи с лидером Турции Эрдоганом на его условиях

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на условиях последнего, о чем заявил в отрывке из интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Такая встреча не может состояться», — подчеркнул сирийский лидер, цитату приводит Reuters.

Возможные переговоры Асада и Эрдогана обсуждаются на протяжении нескольких месяцев. Еще в марте сирийский политик подчеркивал, что встретится с турецким коллегой только после того, как войска Турции покинут Сирию. По мнению Асада, подобные переговоры должны положить конец военному конфликту в республике.

Эрдоган же в январе утверждал, что их личная встреча может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии.

Ранее турецкий политик не раз называл Асада террористом и говорил, что мир в Сирии с его правлением невозможен, а Асад в ответ обвинял коллегу в краже сирийской земли. Тем не менее Асад признавал, что попытки усадить его и Эрдогана за стол переговоров есть, и они активно предпринимаются Москвой.

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    Елизавета Наумова
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