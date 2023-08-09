Стало известно о массовом страхе американцев перед искусственным интеллектом

Большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе

Большинство американцев опасаются, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к катастрофе. О массовом страхе жителей США перед ИИ стало известно из опроса, проведенного институтом политики в области искусственного интеллекта (AIPI) с 18 по 21 июля 2023 года среди более тысячи американцев.

Согласно приведенным данным, 82 процента опрошенных не доверяют компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, а 56 процентов полагают, что эти технологии должны контролироваться на федеральном уровне. 76 процентов респондентов обеспокоены тем, что машины на базе ИИ могут представлять угрозу существованию человечества.

В марте предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск обществу и человечеству.

«Мы должны спросить себя: стоит ли нам позволить машинам заполонить наши информационные каналы пропагандой и ложью? Стоит ли нам автоматизировать все профессии, включая те, что приносят удовлетворение? Стоит ли нам разрабатывать умы, которые не принадлежат человеку и которые могли бы в итоге превзойти нас численностью и интеллектом, сделать нас неактуальными и заменить нас? Стоит ли нам рисковать потерей контроля над цивилизацией?» — подчеркивается на сайте Future of Life Institute.

