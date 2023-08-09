Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 9 августа 2023Мир

Стало известно о массовом страхе американцев перед искусственным интеллектом

Большинство американцев опасаются, что развитие ИИ может привести к катастрофе

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Большинство американцев опасаются, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к катастрофе. О массовом страхе жителей США перед ИИ стало известно из опроса, проведенного институтом политики в области искусственного интеллекта (AIPI) с 18 по 21 июля 2023 года среди более тысячи американцев.

Согласно приведенным данным, 82 процента опрошенных не доверяют компаниям, занимающимся разработкой таких технологий, а 56 процентов полагают, что эти технологии должны контролироваться на федеральном уровне. 76 процентов респондентов обеспокоены тем, что машины на базе ИИ могут представлять угрозу существованию человечества.

В марте предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков. В письме утверждается, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск обществу и человечеству.

«Мы должны спросить себя: стоит ли нам позволить машинам заполонить наши информационные каналы пропагандой и ложью? Стоит ли нам автоматизировать все профессии, включая те, что приносят удовлетворение? Стоит ли нам разрабатывать умы, которые не принадлежат человеку и которые могли бы в итоге превзойти нас численностью и интеллектом, сделать нас неактуальными и заменить нас? Стоит ли нам рисковать потерей контроля над цивилизацией?» — подчеркивается на сайте Future of Life Institute.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Ошибка рабочих, диверсия и странный гул. Что известно о версиях взрыва в Сергиевом Посаде?

    Девушка упала с седьмого этажа и выжила

    В США заявили о невозможности Зеленского выйти из конфликта живым

    Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию

    Офтальмолог предупредила о вреде нового тренда из TikTok

    В Москве откроют новый маршрут для речных электротрамваев

    На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта

    Минздрав сообщил о росте числа пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

    В России предупредили о сложностях из-за ракет Taurus у Украины

    В Госдуме нашли способ спасти рубль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости