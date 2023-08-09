В Городце установят 15-метровый арт-объект в виде коня

В Городце на берегу Волги установят 15-метровый арт-объект в виде коня

В городе Городце Нижегородской области установят 15-метровый арт-объект в виде коня, созданного в рамках открытого конкурса «НАГОРОДИ». Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на организаторов конкурса.

Отмечается, что желающие принять участие в конкурсе должны представить свои арт-объекты, лучший из которых появится на берегу Волги. Главной целью «НАГОРОДИ» является повышение внимания к городу со стороны реки.

Арт-объект будет видно со всех судов, проходящих по Волге мимо Городца. По словам организаторов конкурса, конь будет отражением идентичности города. Предполагается, что арт-объект украсит публичное пространство и повысит его уникальность.

Ранее сообщалось, что у нижегородского международного аэропорта имени В. П. Чкалова появилась скульптура оленя. Статуя выполнена из нержавеющей стали в полигональной технике, благодаря чему она сверкает на солнце.

