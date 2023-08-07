У нижегородского аэропорта установили сверкающую скульптуру оленя

У нижегородского аэропорта установили скульптуру оленя из нержавеющей стали

У нижегородского международного аэропорта имени В. П. Чкалова появилась скульптура оленя. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.

Скульптуру установили у входа в аэропорт по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Статуя выполнена из нержавеющей стали в полигональной технике, благодаря чему она сверкает на солнце.

Ожидается, что скульптура станет одной из достопримечательностей города, рядом с которой туристы смогут сделать памятные фотографии.

Ранее сообщалось, что в летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге захотели установить 25-метровое колесо обозрения. Строительство нового аттракциона планируется завершить до конца этого лета.

