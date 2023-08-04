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13:51, 4 августа 2023Моя страна

В Екатеринбурге захотели установить новое колесо обозрения

25-метровое колесо обозрения появится в летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге

Фото: Daniel Roe / Unsplash

В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге захотели установить 25-метровое колесо обозрения. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу парка KP.RU, строительство нового аттракциона планируется завершить до конца этого лета.

Представители «Уралмаша» рассказали, что специалисты уже готовятся приступить к монтажу конструкции. «Сначала приедет основание и лучи колеса, затем — кабинки. Ни одно дерево при этом не пострадает», — заверили в пресс-службе.

Согласно предварительным планам, новое колесо обозрения будет работать круглогодично. Зимой в кабинках будут работать обогреватели, а летом — кондиционеры. Полный оборот колесо будет совершать за пять минут.

Ранее сообщалось, что на Центральном пляже Анапы 6 августа пройдет фестиваль уличного кино. Гостям и жителям города в день фестиваля обещают показать семь конкурсных работ молодых режиссеров.

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    Варвара Кошечкина
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