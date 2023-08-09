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16:53, 9 августа 2023Бывший СССР

Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию

Мэр украинского Рахова Медвидь сбежал от следствия в командировку в Румынию

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Подозреваемый в растрате бюджетных средств мэр города Рахова в Закарпатской области Украины Виктор Медвидь сбежал от следствия в командировку в Румынию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагол.

Он опубликовал копию распоряжения о направлении в командировку, которое градоначальник выписал сам себе для пересечения украинской границы в условиях военного положения. Согласно документу, 30 июня Медвидь выехал на три дня в румынскую коммуну Бистра для обсуждения грантового проекта.

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    Георгий Нестеров
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