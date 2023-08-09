Блокадникам и освободителям Ленинграда предложили выплатить по 50 тысяч рублей

Минтруд предложил выплату 50 тыс. рублей блокадникам и освободителям Ленинграда

Минтруд по поручению президента России подготовил законопроекты о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», — говорится в сообщении.

Выплата посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады войсками фашистской Германии, она будет производиться в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплаты в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда.