Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:04, 9 августа 2023Россия

Блокадникам и освободителям Ленинграда предложили выплатить по 50 тысяч рублей

Минтруд предложил выплату 50 тыс. рублей блокадникам и освободителям Ленинграда
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Минтруд по поручению президента России подготовил законопроекты о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтрудом по поручению Президента подготовлены проекты Указа и постановления о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», — говорится в сообщении.

Выплата посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады войсками фашистской Германии, она будет производиться в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплаты в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два беспилотника сбили на подлете к Москве

    Побывавшие в Таиланде поляки пожаловались на «маленькую Россию» в стране

    Обнаружена сверхтесная двойная звезда

    Российский посол назвал требования для возобновления зерновой сделки

    Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотников ВСУ на Москву

    В Подмосковье женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба

    Момент уничтожения беспилотника под Москвой попал на видео

    Блокадникам и освободителям Ленинграда предложили выплатить по 50 тысяч рублей

    58-летняя модель снялась в нижнем белье для журнала

    В США мэр города выловила кокаин во время рыбалки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости