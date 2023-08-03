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18:59, 3 августа 2023Экономика

Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для одной категории россиян

Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной ежемесячной выплаты в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда", выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», — говорится в тексте указа, который вступил в силу со дня подписания. Выплата вводится с 1 января 2023 года.

Правительству России при этом поручено обеспечить финансирование всех расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку ежемесячных выплат до граждан.

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В апреле президент подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Россияне, находившиеся в городе во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, получили право на ряд льгот: повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, на меры соцподдержки, предусмотренные законом «О ветеранах», и другое.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сохранять за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком и после достижения им полутора лет. По его мнению, это необходимо, если выход на работу невозможен по причине отказа зачислить ребенка в детский сад. Принятие документа поможет семьям, которые невольно оказываются в критической финансовой ситуации, когда место в детском саду еще не предоставили, а декретных уже нет, прокомментировал инициативу политик.

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