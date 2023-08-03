Россиянам захотели продлить выплаты на детей до приема в детский сад

В Госдуме предложили сохранять выплаты на детей до приема в детский сад

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сохранять за родителями право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком и после достижения им полутора лет, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. Делать это он считает нужным, если выход на работу невозможен по причине отказа зачислить ребенка в детский сад

Соответствующий законопроект Чернышов направил на отзыв в российское правительство. По его словам, принятие документа поможет семьям, которые невольно оказываются в критической финансовой ситуации, когда место в детском саду еще не предоставили, а декретных уже нет.

«Дали место в два года — значит, и выплата будет до двух лет», — прокомментировал инициативу политик.

Ранее стало известно, что российское Минтруда разработало поправки в законодательство, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком для работающих матерей. Как объяснил министр Антон Котяков, сохранить это пособие теперь можно будет даже если его получатель досрочно возвращается к работе на полный день. К тому же в период действия декретного отпуска можно будет трудоустраиваться и в других местах, сохраняя гарантии у прежнего работодателя.