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17:30, 21 июня 2023Экономика

Минтруд пообещал сохранить выплаты на детей для работающих матерей

Минтруд РФ: разработаны поправки, сохраняющие выплаты на ребенка для работающих матерей

Фото: Xavier Mouton Photographie / Unsplash

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком для работающих матерей. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года является страховой выплатой. Ее размер зависит от зарплаты матери за два года, которые предшествовали рождению ребенка.

Новые поправки позволят сохранять такие выплаты, даже если человек, взявший время на период заботы о ребенке, досрочно возвращается к работе на полный день. «Более того, в период этого отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными», — добавил Котяков.

16 июня во время в ходе пленарного заседания на ПМЭФ президент России заявил, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выделять в течение всего времени, на которое такие выплаты назначены. Независимо от того, увеличился доход семьи или нет, указал он. Помимо этого, российский лидер предложил поддержать граждан, которые заботятся о детях-инвалидах.

Кроме того, президент заявил о важности закрепления в законе понятия «частичная занятость». Он настоял на том, чтобы выплаты родителям на детей сохранялись даже при работе с неполным графиком.

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    Варвара Кошечкина
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