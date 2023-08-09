Российские силы пресекли попытку ВСУ переправиться через реку

ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР

Российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Как рассказал Чехов, была пресечена попытка украинских военных пересечь реку Мокрые Ялы около Макаровки. Помимо этого, передовые подразделения российских сил при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Никольского. В результате были уничтожены живая сила и минометный расчет, украинские силы отступили.

Кроме того, российские подразделения пресекли деятельность двух украинских разведывательных групп в районе Урожайного.

Ранее Олег Чехов рассказал об уничтожении артиллеристами пехоты ВСУ, направлявшейся к селу Старомайорскому. Также с помощью реактивной артиллерии удалось уничтожить вражеский пункт управления беспилотниками в районе Новодонецкого, а в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометные расчеты ВСУ.