Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:33, 9 августа 2023Бывший СССР

Российские силы пресекли попытку ВСУ переправиться через реку

ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.

Как рассказал Чехов, была пресечена попытка украинских военных пересечь реку Мокрые Ялы около Макаровки. Помимо этого, передовые подразделения российских сил при поддержке артиллерии отразили атаку ВСУ в направлении Никольского. В результате были уничтожены живая сила и минометный расчет, украинские силы отступили.

Кроме того, российские подразделения пресекли деятельность двух украинских разведывательных групп в районе Урожайного.

Ранее Олег Чехов рассказал об уничтожении артиллеристами пехоты ВСУ, направлявшейся к селу Старомайорскому. Также с помощью реактивной артиллерии удалось уничтожить вражеский пункт управления беспилотниками в районе Новодонецкого, а в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометные расчеты ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Два беспилотника сбили на подлете к Москве

    В Германии подняли вопрос о сносе памятников Бандере на Украине

    Кандидат в сенат США пообещала добиться расследования подрыва «Северных потоков»

    Незнакомец трогал туристку в интимных местах на курорте в Европе и пошел под суд

    Крупная змея во дворе жилого дома в Москве попала на видео

    Российские силы пресекли попытку ВСУ переправиться через реку

    В России назвали оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления

    Российские артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ

    Психолог рассказал о причинах комплексов из-за размера полового члена

    Похищенная мужем женщина провела 12 лет в пыточной камере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости