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05:30, 9 августа 2023Россия

В России назвали оставшееся у ВСУ количество резервистов для контрнаступления

Капитан Дандыкин: у ВСУ осталось около 30 тысяч резервистов для контрнаступления

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал оставшееся у Вооруженных сил Украины количество резервистов для контрнаступления.

По его словам, у украинских сил осталось около 30 тысяч человек, в боях задействуется второй из трех корпусов, сформированных для наступательных действий.

«Их разумнее было бы придержать. Но для противника какой-то ритуальный характер носит штурм Артемовска. Они там положили очень много людей при обороне, но стараются его вернуть», — отметил Дандыкин.

Он сообщил, что в настоящее время ВСУ наступают на Клещеевку, где российские военные закрепились на высотах и держат фланги. Противник не достиг успехов, но ежедневно бросает людей под огонь, добавил эксперт.

Он также указал, что купянское направление имеет значение, хотя ему уделяется меньше внимания. Российские бойцы продвигаются к Изюму, далее в планах Славянск и перерезанный путь из Донецкой народной республики в Харьков.

По словам Дандыкина, сюда ВСУ нужно перебрасывать резервы, которые негде взять, тем более украинские военные по-прежнему пытаются наступать на запорожском направлении.

Ранее эксперт раскрыл тактику российских военных по сдерживанию контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, когда украинские войска пытаются атаковать, бойцы применяют технику дистанционного минирования тех участков, где прошел противник, чтобы отрезать группировку.

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    Марина Совина
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