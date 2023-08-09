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18:23, 9 августа 2023Мир

Соперники Трампа захотели транслировать судебный процесс над ним в США

Fox News: демократы захотели транслировать в США процесс над Дональдом Трампом

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Демократы в Палате представителей США подготовили законопроект, обязывающий публично транслировать судебный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом заявили Fox News.

В резолюции Дональд Трамп обвиняется в «сознательном распространении дезинформации с целью обмана американской общественности относительно результатов президентских выборов 2020 года» и в заговоре с целью «отмены законных результатов этой гонки».

Один из авторов законопроекта конгрессмен от Демократической партии США Адам Шифф неделей ранее направил письмо в Судебную конференцию США с призывом сделать судебный процесс публичным.

Помимо заявлений о несостоятельности обвинений Дональда Трампа в процедуре подсчета голосов, ему инкриминируют ведущую роль в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники ворвались в Капитолий.

Ранее американская прокуратура предлагала ограничить возможность Дональда Трампа комментировать судебный процесс над ним. Речь идет о комментировании экс-президентом материалов дела в социальных сетях, которые могут иметь «запугивающий эффект на свидетелей и негативно отразиться на отправлении правосудия».

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    Максим Габриелян
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