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10:33, 9 августа 2023Бывший СССР

Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ

Российские военные захватили разведывательный дрон ВСУ в Запорожской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные захватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого проводилась разведка в районе объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

Командир российского подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) рассказал, что дрон обнаружили благодаря подавлению каналов управления им. По словам военного, БПЛА удалось посадить, он вел разведку электроподстанций и объектов водоснабжения. Отмечается, что беспилотник доставят для изучения материалов на устройствах хранения.

«Поиск усложнялся тем, что противник также мог наблюдать за квадратом падения БПЛА и мог нанести удар по группе, которая выдвинулась за аппаратом», — уточнил военнослужащий. Он предположил, что ВСУ могли готовить ряд атак на объекты жизнеобеспечения.

Ранее российские пограничники уничтожили дрон ВСУ на пропускном пункте «Крупец» в Рыльском районе Курской области. Сообщалось, что украинский беспилотник атаковал пропускной пункт, сбросив на него два неустановленных боеприпаса. Пограничники сбили его ответным огнем.

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    Кристина Есикова
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