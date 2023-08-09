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12:04, 9 августа 2023Из жизни

Рыбак потерял серьгу в море и спустя 23 года нашел ее на другом судне

Dutch News: рыбак нашел свою золотую серьгу, потерянную в море 23 года назад

Фото: Arthur Goldstein / Unsplash

В Нидерландах рыбак Хенк Кейпер, потерявший в море золотую серьгу, нашел ее спустя 23 года. Об этом сообщает Dutch News.

Пропажа серьги опечалила рыбака: на ней был силуэт затонувшего траулера WR70, на котором он работал, пока тот не пошел ко дну. Как именно потерялось украшение, неизвестно. Кейпер подозревал, что оно застряло в его свитере, а потом соскользнуло в море.

Спустя много лет серьгу обнаружил молодой рыбак Ноа Шреверс, работавший на другом судне. Это произошло, когда он промывал палубу после лова моллюсков вблизи острова Тексел. Предположительно, украшение выловили из моря вместе с партией моллюсков.

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Фотографии серьги, которые Шреверс выложил в соцсети, заметил брат Кейпера Мартиен. Он сразу узнал украшение и позвонил Хенку.

Когда серьга вернулась к рыбаку, тот не смог сдержать слез. По его словам, он боится снова потерять ее, потому больше не надевает. Вместо этого он решил поместить украшение в рамку и повесить на стену.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании неожиданно получил по почте кошелек с деньгами, который потерял семь лет назад в такси. Мужчина сравнил возвращение кошелька с посланием в бутылке, которое вернулось к отправителю спустя много лет.

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    Алиса Дмитриева
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