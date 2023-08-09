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07:25, 10 августа 2023Среда обитания

Россияне захотели превратить свои машины в электрокары

«Ренессанс страхование»: 31% россиян хотят превратить свою машину в электрокар

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Почти каждый третий россиянин хочет превратить свою машину в электрокар. Отношение владельцев автомобилей к экологичным аналогам транспорта выяснили эксперты «Группы Ренессанс страхование» и «Авито Авто», результаты опроса есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 10 тысяч россиян. 31 процент из них оказались готовы пересесть на электромобиль. Больше всего такой переход заинтересовал молодых людей в возрасте до 24 лет — их доля составила 49 процентов. Для 49 процентов опрошенных мотивацией является экологичность, для 48 процентов — низкая стоимость зарядки, а для 34 процентов — безопасность электрокаров.

30 процентов россиян рассматривают установку электродвигателя ради бюджетного перехода на электротопливо. Еще 28 процентов хотят таким образом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог. 19 процентов привыкли к своему автомобилю и не хотят покупать новый, поэтому были бы рады переоборудовать прежнее средство передвижения.

При этом 45 процентов респондентов согласны вложить в обновление автомобиля собственные средства. 38 процентов готовы потратить на эту цель до 500 тысяч рублей, а пять процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей. Самыми надежными после обновления россияне считают японские (60 процентов), немецкие (49 процентов) и корейские (29 процентов) автомобили.

В июне завод «Автотор» предложил россиянам переделывать старые иномарки в электромобили. Соотвествующие работы обойдутся в 100 тысяч рублей без учета стоимости запчастей.

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    Александра Качан
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