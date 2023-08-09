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10:11, 9 августа 2023Ценности

48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в купальнике

Фото: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram( запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, на размещенном фото 48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена лежащей на шезлонге в черном раздельном купальнике. Видно, что плавки и бюстгальтер оформлены завязками и треугольными разрезами по краям. Образ знаменитости дополняют кепка в тон бикини, солнцезащитные очки и круглые серьги.

Поклонники восхитились подтянутым телом Лонгории, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 118 тысяч лайков. «Ты очень красивая женщина», «Абсолютно потрясающая», «Как горячо», «Идеальная женщина», «Богиня», — высказывались они.

В июне Ева Лонгория продемонстрировала внешность без макияжа. Телезвезда разместила в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в черно-белом облегающем костюме у шезлонга. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика, а ее волосы уложены в расслабленную прическу.

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    Мария Винар
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