Уехавшим за границу российским депутатам отказали в восстановлении должности

Уехавшим за границу депутатам Новосибирска отказали в восстановлении должности

Центральный районный суд Новосибирска отказал в восстановлении должности двум российским экс-депутатам, уехавшим за границу. Об этом сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что 28 июня депутаты горсовета Новосибирска приняли решение лишить мандатов Сергея Бойко (признан в России иностранным агентом) и Хельгу Пирогову «в связи с утратой доверия». В отношении Пироговой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

Экс-депутаты оспорили решение о лишении мандатов в суде, однако суд им отказал. Таким образом, решение городского парламента признано законным. Решения суда пока не вступили в силу.

Бойко покинул Россию осенью 2021 года, а Пирогова — летом 2022 года. Они были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».

Минюст России включил Сергея Бойко в реестр иноагентов в марте.