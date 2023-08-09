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08:05, 9 августа 2023Россия

Уехавшим за границу российским депутатам отказали в восстановлении должности

Уехавшим за границу депутатам Новосибирска отказали в восстановлении должности

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Центральный районный суд Новосибирска отказал в восстановлении должности двум российским экс-депутатам, уехавшим за границу. Об этом сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области, передает РИА Новости.

Отмечается, что 28 июня депутаты горсовета Новосибирска приняли решение лишить мандатов Сергея Бойко (признан в России иностранным агентом) и Хельгу Пирогову «в связи с утратой доверия». В отношении Пироговой возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

Экс-депутаты оспорили решение о лишении мандатов в суде, однако суд им отказал. Таким образом, решение городского парламента признано законным. Решения суда пока не вступили в силу.

Бойко покинул Россию осенью 2021 года, а Пирогова — летом 2022 года. Они были независимыми депутатами и избирались в горсовет в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020».

Минюст России включил Сергея Бойко в реестр иноагентов в марте.

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    Марина Совина
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