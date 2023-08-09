Полиция арестовала женщину за кражу у возлюбленного фигурки с персонажем из игры

Японка похитила у возлюбленного фигурку персонажа компьютерной игры и продала ее

Жительница японского города Химедзи украла у возлюбленного фигурку персонажа из видеоигры Kindgom Hearts и была арестована. Об этом сообщает Sora News.

31-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже фигурки. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ее украла 41-летняя подруга звонившего, с которой он живет.

Женщина призналась, что продала похищенное за четыре тысячи иен (2,7 тысячи рублей) ради получения денег для покрытия расходов на жизнь. Украденная японкой фигурка представляла собой персонажа Сора из популярной компьютерной игры Kingdom Hearts.

Пользователи соцсетей выразили недовольство произошедшим. Они сочли действия женщины предательством. Многие из них были удивлены тем, что фигурки из Kingdom Hearts вообще существуют.

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