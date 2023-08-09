Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:20, 9 августа 2023Из жизни

Полиция арестовала женщину за кражу у возлюбленного фигурки с персонажем из игры

Японка похитила у возлюбленного фигурку персонажа компьютерной игры и продала ее

Изображение: Square Enix

Жительница японского города Химедзи украла у возлюбленного фигурку персонажа из видеоигры Kindgom Hearts и была арестована. Об этом сообщает Sora News.

31-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже фигурки. Сотрудники правоохранительных органов установили, что ее украла 41-летняя подруга звонившего, с которой он живет.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
«Она просто садистка» В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
«Она просто садистка»В США судят доминатрикс из России. Она ненавидела мужчин и травила людей ради ограбления
11 февраля 2023

Женщина призналась, что продала похищенное за четыре тысячи иен (2,7 тысячи рублей) ради получения денег для покрытия расходов на жизнь. Украденная японкой фигурка представляла собой персонажа Сора из популярной компьютерной игры Kingdom Hearts.

Пользователи соцсетей выразили недовольство произошедшим. Они сочли действия женщины предательством. Многие из них были удивлены тем, что фигурки из Kingdom Hearts вообще существуют.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня бросил девушку после того, как она выбросила его коллекцию дорогостоящих статуэток с персонажами аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Девушка выбросила статуэтки, так как они занимали место в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости

    Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

    Откровенный комбинезон лопнул на блогерше во время похода в кино

    Российский ученый отдал мошенникам 17 миллионов рублей

    Движение по федеральной трассе перекрыли из-за загоревшегося бензовоза

    Популярный российский комик назвал один минус Европы

    Назван город с самым грязным воздухом

    ЦСКА проиграл «Факелу» в матче Кубка России

    «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

    Россиянин получил от афериста шоколадки вместо техники на 10 миллионов рублей

    Сексолог дала совет партнерам переживших удаление матки женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости