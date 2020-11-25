Мужчина бросил выкинувшую его аниме-коллекцию за сотни тысяч рублей девушку

Житель Тайваня бросил девушку после того, как она выбросила его коллекцию дорогостоящих статуэток с персонажами аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Об этом сообщает издание Asia One.

Пользователь Facebook поделился своей историей под постом в одной из тайваньских групп, участники которой анонимно жаловались на своих подруг.

«Я хочу пожаловаться на свою девушку, которая воспользовалась двумя днями, когда меня не было дома, и выкинула мои любимые статуэтки Нэдзуко из популярного аниме "Клинок, рассекающий демонов". Вы знаете, сколько стоила вся коллекция? Сотни тысяч тайваньских долларов!!! (100 тысяч тайваньских долларов — 265 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру»)» — написал он.

Мужчина подчеркнул, что много лет приобретал фигурки на заработанные собственным трудом деньги, а теперь уже бывшая девушка выбросила статуэтки, так как они занимали место в квартире.

В надежде вернуть свою коллекцию пользователь позвонил в компанию, которая занимается сбором мусора, но ему сказали, что мусор уже успели сжечь. Он решил разорвать отношения со своей возлюбленной. Девушка ответила, что он излишне драматизирует.

Теперь автор публикации думает, как подать на свою бывшую в суд за причиненный ущерб.

Пост собрал более 1900 комментариев, большинство пользователей поддержали решение пользователя расстаться с возлюбленной. «Хорошо, что ты порвал с ней. Засуди ее и оставь без штанов; мы будем ждать обновлений», — говорится в комментарии, собравшем больше всего лайков.

Ранее сообщалось, что пара пенсионеров из английского города Стаурбридж, графство Уэст-Мидлендс, едва не выбросила игрушки и комиксы, цена которых составила 410 тысяч фунтов стерлингов (41,5 миллиона рублей). Коллекцию после смерти оставил паре сосед.