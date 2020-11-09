Пенсионеры едва не выбросили игрушки и комиксы на 41 миллион рублей

Пара пенсионеров из английского города Стаурбридж, графство Уэст-Мидлендс, едва не выбросила игрушки и комиксы, цена которых составила 410 тысяч фунтов стерлингов (41 миллион рублей). Об этом сообщает BBC News.

Сосед после смерти оставил пожилой паре свою коллекцию игрушек, фигурок и комиксов. Старики сочли его подарок барахлом, сложили вещи в мешки для мусора и хранили в гараже. Они уже заказали вывоз мусора, но до этого все же успели обратиться к оценщику Крису Астону (Chris Aston).

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Специалист осмотрел содержимое мешков и пришел в восторг: он обнаружил винтажные игрушки по «Звездным войнам» и редкую фигурку Бэтмена. Астон уговорил пенсионеров отменить вывоз мусора и предложил продать находки в своем аукционном доме.

Больше всего, 22 тысячи фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей), ему удалось выручить за нераспакованную виниловую фигурку Джавы в плаще — местного жителя пустынной планеты Татуин, родины Энакина и Люка Скайуокера. Оценщик утверждает, что таких нераспакованных фигурок в мире осталось только восемь штук.

Астон заявил, что провел лучший аукцион за 15 лет работы. Однако он оказался последним: британец вынужден закрыть бизнес из-за убытков, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что у четы британских пенсионеров обнаружили старинную чашу для пунша, стоимость которой оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). Две такие же чаши хранятся у сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза.