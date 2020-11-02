Зеркало королевы Франции 40 лет висело в туалете ничего не подозревающей семьи

Маленькое зеркало 51х41 сантиметра, 40 лет провисевшее в туалете ничего не подозревающей семьи, оказалось чрезвычайно редким. Как сообщает газета The Sun, оно принадлежало королеве Франции Марии-Антуанетте.

Семья унаследовала уникальное зеркало в 1980-х годах. О том, что оно находилось во владении королевской семьи, они узнали от аукционера Эндрю Стоу (Andrew Stowe). На серебряной табличке под зеркалом выгравировано имя владелицы, однако семья считала, что это шутка.

Зеркало Марии-Антуанетты представят на аукционе в английском городе Бристоль в пятницу, 6 ноября. Его оценивают в десять тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

Австрийская эрцгерцогиня Мария-Антуанетта вышла замуж за 15-летнего наследника французского престола Людовика в 1770 году. Она правила Францией с 1774-го по 1792 год. После начала Французской революции ее объявили вдохновительницей контрреволюционных заговоров и интервенции. Королеву осудили и казнили на гильотине.

Ранее сообщалось, что книга Исаака Ньютона, которая пылилась на полке 40 лет, оказалась ценнейшим изданием, обогатившим ее владельца. Книгу продали на аукционе за 24 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей по текущему курсу).