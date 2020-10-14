Пролежавший 40 лет на полке подарок от дедушки оказался ценнейшей книгой

Книга Исаака Ньютона, которая пылилась на полке 40 лет, оказалась ценнейшим изданием, обогатившим ее владельца. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

В 1980 году житель Нормандских островов получил в подарок от деда книгу Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Внук положил ее на полку и забыл о ней. 40 лет спустя он решил внимательно изучить издание и выяснил, что оно выпущено в 1729 году. В надежде выгодно продать старинную книгу владелец выставил ее на аукцион.

Оценщик книг Джим Спенсер (Jim Spencer) рассказал, что это крайне ценное издание: «Это невероятно редкая книга, возможно, их было напечатано всего несколько сотен. Самое первое издание "Математических начал натуральной философии" было опубликовано в 1687 году на латыни, и не так давно такой экземпляр был продан за миллионы долларов. Это первое издание на английском языке, переведенное Эндрю Моттом, и это очень важная вещь». Эксперт признался, что был счастлив подержать редчайшую книгу в руках.

Отмечается, что во вторник, 13 октября, книгу продали на аукционе за 24 тысячи фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей).

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