Скелет тиранозавра продали на аукционе почти за 32 миллиона долларов

Скелет тиранозавра, обитавшего на земле порядка 67 миллионов лет назад, продали на аукционе за 31,8 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей). Об этом аукционный дом Christine's сообщил в своем Twitter.

«На Christie's установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за 31 847 500 долларов», — говорится в сообщении. Отмечается также, что начальная цена лота составила шесть-восемь миллионов долларов.

Как отмечает ТАСС, Стэн — один из самых полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра, в котором насчитывается 188 костей. Останки древней рептилии обнаружили в 1987 году при раскопках в штате Южная Дакота. Находку назвали в честь палеонтолога-любителя, который ее и обнаружил. Первоначально кости посчитали частью скелета травоядного трицератопса. Но в 1992 году ученые пришли к выводу, что это целый скелет тиранозавра. Исследователи сошлись во мнении, что животное весило семь-восемь тонн.