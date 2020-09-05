На аукцион выставлена самая дорогая в мире монета

На аукцион выставлен серебряный доллар 1794 года выпуска, который считается самой дорогой монетой в мире. В 2013 году на торгах подобную монету продали за десять миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

На первом отчеканенном долларе изображена Свобода, стилизованная под древнегреческих богинь. Отмечается, что всего таких монет было выпущено 1758, а до наших дней дошло лишь около 130. Они, в основном, предназначались для конгрессменов и почетных граждан США. Вероятно, что выставленный на торги доллар держал в руках президент Джордж Вашингтон.

Ранее сообщалось, что успех на аукционе обогатил кладоискателя-любителя из британского графства Норт-Йоркшир, который нашел редчайшую средневековую монету. Находку совершил 66-летний британец, который в течение 30 лет прочесывал окрестности с металлоискателем. По заключению специалистов, монету отчеканили в XII веке, когда в Англии шла междоусобная война, известная историкам под названием «Анархия». Средневековая монета ушла с торгов за 17 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).