Создана самая маленькая монета в мире

В Швейцарии создали самую маленькую монету в мире. На ней изображен лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн. Об этом сообщается на сайте монетного двора Швейцарии.

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Монета выполнена из золота, ее диаметр составляет всего 2,96 миллиметра, а вес — 0,063 грамма. На аверсе размещено изображение Эйнштейна с высунутым языком со знаменитой фотографии Артура Сааса, сделанной в 1951 году. На реверсе отчеканена надпись Helvetia (символ Швейцарии) и крест.

Номинальная стоимость монеты составляет всего четверть швейцарского франка (16 рублей). По данным Deutsche Welle, в общей сложности отлито 999 таких монет, одну из них уже продали за 199 франков (12 716 рублей). Остальные монеты доступны для покупки в интернет-магазине монетного двора Швейцарии.

Покупателям монеты доставят в специальной упаковке с увеличительной линзой — невооруженным глазом детали изображения рассмотреть не получится из-за малого размера монеты.

В декабре россиянин создал самую маленькую в мире копию монеты из золота. Ее диаметр составил три миллиметра. Изделие является уменьшенной копией монеты «Золотой червонец», или «Сеятель», которую Госбанк СССР выпускал с 1975-го по 1982 год.

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