Монета со скандальным королем установила рекорд

Монета с изображением скандального короля Эдуарда VIII — дяди действующей королевы Елизаветы II — установила рекорд, оказавшись самой дорогой из когда-либо проданных в Великобритании. Частный коллекционер приобрел ее за миллион фунтов стерлингов (80 миллионов рублей). Об сообщается на сайте Королевского монетного двора.

«Соверен Эдуарда VIII является одной из самых редких и самых коллекционных монет в мире (всего существует шесть экземпляров монеты — прим. «Ленты.ру»), поэтому неудивительно, что он установил новый рекорд для британской чеканки», — отметила представитель Королевского монетного двора Ребекка Морган, пишет The Guardian.

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Пробную партию монет отчеканили из 22-каратного золота и выпустили в 1936 году, когда Эдуард VIII взошел на престол. Массовую чеканку планировали начать в 1937 году, однако этого так и не произошло, поскольку к тому моменту король отрекся от престола.

Еще одной особенностью соверена является «неканоничное» изображение на ней монарха — он смотрит в левую сторону, как и его предшественник, двоюродный брат последнего императора России Николая II, Георг V. Королевская традиция же велела изображать короля смотрящим в противоположную сторону в отношении предшественника. Эдуард пошел на это, потому что ему больше нравился его левый профиль.

Частные лица владеют лишь двумя монетами с изображением Эдуарда VIII, в том числе только что проданной. Еще три соверена находятся в музеях и прочих учреждениях и одна — в коллекции Королевского монетного двора.

Эдуарда VIII — старший сын короля Георга V и брат короля Георга VI, пробыл на британском троне всего 325 дней. Он наиболее известен скандальной женитьбой на разведенной американке Уоллис Симпсон.

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