Россиянин создал самую маленькую монету в мире

Мастер микроминиатюры россиянин Владимир Анискин создал самую маленькую в мире копию монеты. Он написал об этом на своей странице во ВКонтакте.

Диаметр монеты три миллиметра, мастер сделал ее из золота.

Житель Новосибирска начал подготовку документов для книги рекордов Гиннесса. Он отметил, что работа была трудной, но интересной. Анискин намерен сделать еще несколько экземпляров, но не уверен, что это ему удастся. «Посмотрим, сколько монет выдержит штамп», — написал мастер. Он поблагодарил всех, кто помог ему приобрести настоящую «монету Сеятеля», копию которой он выполнил.

В 2016 году Владимир Анискин создал самую маленькую в мире книгу. Размер страниц составил 70 на 90 микрометров (0,07 миллиметра на 0,09 миллиметра).

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