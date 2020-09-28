Пенсионер продал старый чайник за 390 тысяч фунтов стерлингов

Фарфоровый сосуд, найденный бывшим строителем из английского графства Дербишир, ушел с молотка за 390 тысяч фунтов стерлингов (39 миллионов рублей). Об этом сообщает BBC News.

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Пенсионер нашел во время уборки в гараже фарфоровый сосуд, который он принял за старый китайский чайник. По всей видимости, вещь принадлежала его деду, который во время Второй мировой войны служил на Дальнем Востоке. Оценщик, которому показали находку, узнал в ней винный кувшин XVIII века из дворцового сервиза китайского императора Цяньлуна.

Сосуд решили продать на аукционе. За лот боролись восемь покупателей из разных стран, в том числе из Китая и Великобритании. «Я смотрел трансляцию торгов дома вместе с братом и другими родственниками, — рассказывает пенсионер. — Это был напряженный момент, и я заранее приготовил несколько банок с пивом Guinness».

Перед аукционом эксперты полагали, что лот удастся продать за 20-40 тысяч фунтов стерлингов (от двух до четырех миллионов рублей) и оценивали его максимальную стоимость в 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей). В ходе торгов ставки в четыре раза превысили предсказанную сумму. В итоге кувшин достался покупателю из Лондона, который согласился заплатить за него 390 тысяч фунтов стерлингов.

Пенсионер пообещал выпить за деда, который привез ценный кувшин в Англию, и признался, что планирует потратить часть выручки на покупку металлоискателя.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.