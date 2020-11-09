У четы пенсионеров обнаружили старинную чашу за 10 миллионов рублей

У четы британских пенсионеров обнаружили старинную чашу для пунша, стоимость которой оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей). Об этом пишет издание Metro.

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Владельцы не догадывались о ценности вещицы, пока не показали свое имущество специалисту по антиквариату. По словам Гая Швинге из аукционного дома Duke’s, когда он ее увидел, у него екнуло сердце. Он узнал в ней одну из четырех китайских чаш, изготовленных в 1710 году специально для продажи в Европе.

Две такие же чаши приобрел английский король Георг IV, правивший Британией в начале XIX века. Сейчас они хранятся у сына королевы Елизаветы II принца Чарльза. О судьбе третьей чаши не сообщается.

В 2018 году сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался изделием XVII века, выпущенным на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.