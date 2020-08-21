Женщина спасла из затопленного дома аниме-коллекцию мужа

Жительница китайского города Чунцин на надувном плоту спасла от наводнения коллекцию фигурок персонажей аниме, принадлежащую ее мужу. Об этом сообщает издание Geek Culture.

19 августа в городе произошло сильнейшее с 1981 года наводнение. Многие дома оказались затоплены. Одна из жительниц Чунцина пробилась к собственному дому, чтобы спасти коллекцию своего мужа, посвященную аниме-франшизе Гандам.

Китаянка воспользовалась надувным плотом вместе со своей собакой по кличке Орео. Она заплыла в свою квартиру и сумела подняться на второй этаж апартаментов. Чтобы попасть внутрь, женщине пришлось разбить окно. В процессе она порезала палец. Хозяйка квартиры забрала все коробки с аниме-фигурками, составляющие коллекцию, и уплыла обратно к мужу.

Муж женщины не умеет плавать и был готов смириться с необходимостью расстаться с коллекцией, но его жена, которая тоже любит Гандам и увлекается созданием мобильных воинов Заку, настояла на спасении коллекции.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар мужчина забрался на крышу дома, чтобы спастись от наводнения, и несколько дней ожидал спасения. Пострадавшего обнаружил представитель местных властей, приплывший в затопленный район на моторной лодке, чтобы оценить масштабы бедствия.