Женщина всю ночь провела в ледяной воде на затонувшей машине

В британском городе Монмут, Уэльс, спасли женщину, которая провела 12 часов на затонувшем при наводнении автомобиле. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Утром 17 февраля 63-летний Джефф Хэндли выгуливал собаку и заметил в воде женщину. «Я спросил ее, все ли в порядке. Она ответила: "Нет, помогите мне, пожалуйста". Течение было быстрым. Я боялся, что если попытаюсь спасти ее, нас обоих смоет», — вспоминает Хэндли. Он позвал на помощь оказавшегося неподалеку 51-летнего Марка Смита. Тот снял с себя верхнюю одежду и зашел в ледяную воду.

Смит благополучно вынес на берег 62-летнюю женщину, имя которой не уточняется. «Когда мы выбрались на сушу, я вернулся к машине и дал ей свое пальто. Потом я обнял ее и попытался узнать, как она себя чувствует. Ей было плохо. Она то приходила в сознание, то снова отключалась. Когда я подплыл к ней и оказался на машине, я почувствовал это сильное течение. Представляю, как ей было страшно провести там всю ночь», — отметил Смит.

Позже к ним подъехал 21-летний сын Хэндли Адам. «У нее были такие бледные руки и синие губы», — вспоминает он. По предварительной версии, женщина приехала в Монмут по делам и случайно оказалась в затопленном из-за наводнения районе. Она забралась на машину и принялась ждать помощи прохожих. Отмечается, что ее сотовый телефон был вне зоны доступа.

Пострадавшую доставили в больницу, где она проходит лечение. Ее текущее состояние не уточняется.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мужчина шесть часов не давал своему семилетнему сыну утонуть после того, как их лодка перевернулась. С момента инцидента мальчик полностью восстановился.

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