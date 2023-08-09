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08:32, 9 августа 2023Силовые структуры

Из СИЗО освободили троих фигурантов дела о хищениях миллионов рублей в ФСО

В Москве суд освободил из СИЗО троих фигурантов дела о хищениях у Спецсвязи ФСО

Фото: Pixabay

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения троим из шести фигурантов уголовного дела о хищениях у Спецсвязи ФСО. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, из СИЗО освободили и отправили под домашний арест ведущего специалиста управления правовой информатизации Спецсвязи ФСО Владимира Верховодова, советника директора ФГУП ФСО «НТЦ "Система"» Анатолия Русанова и начальника финансово-экономического отдела предприятия — главного бухгалтера Юрия Миронова.

Под стражей оставлены гендиректор ФГУП Павел Нащекин, его заместитель Александр Попов и руководитель проектов Станислав Глазов. Они отрицают свою вину в инкриминируемых им преступлениях — в особо крупной растрате и мошенничестве.

ФГУП занимается обеспечением национальной государственной системой правовой информации. Следствие считает, что его руководители и сотрудники в результате махинаций нанесли ущерб в 40 миллионов рублей. Им вменяется завышение стоимости госконтракта на поставку программного обеспечения для ФСО.

В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела, после чего они предстанут перед судом.

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    Любовь Ширижик
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