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06:57, 9 августа 2023Экономика

В России заявили о возможности ЕС увеличить запасы газа на зиму с помощью Киева

Экономист Скрябин: ЕС может увеличить запасы газа на зиму 10% с помощью Украины

Фото: Pixabay

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что государства Европейского союза (ЕС) могут увеличить запасы газа на зиму в том случае, если Киев предоставит им свои подземные хранилища газа (ПХГ). Таким образом у них получится дополнительно сохранить до 10 процентов голубого топлива, сообщает РИА Новости.

По данным Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность газовых хранилищ стран Европы составляет 87,4 процента. Скрябин добавил, что в настоящее время в них находится около 107 миллиардов кубометров газа, отметив, что украинские газохранилища могут вместить примерно 30 миллиардов кубометров.

«Насколько мы понимаем, речь идет о потенциальном использовании ЕС до трети этого объема, то есть о 10 миллиардах кубометров. Поэтому ЕС, используя ПХГ Украины, может теоретически увеличить запасы газа на 10 процентов», — заключил экономист.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал, что Европа превратится из центра экономической мощи превратится в бледную тень прошлой себя из-за высоких затрат на газ. Сенатор отметил, что европейские страны могут справиться с подорожанием ресурсов, однако расходы не разумны и не рациональны.

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    Марина Совина
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